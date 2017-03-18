"Азерэнержи" увеличил экспорт электроэнергии в 7 раза

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале этого года из Азербайджана в зарубежные страны была продана электроэнергия на сумму 3 437,26 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это больше на 2963,86 тыс. долларов или в 7,3 раза.

За два первых месяца этого года положительная динамика наблюдается и в объеме экспорта электроэнергии. Так, зарубежным странам было продано 74 816,23 тыс. кВт/час электроэнергии. По сравнению с январем-февралем 2016 года этот показатель больше на 61 979,23 тыс. кВт/ч или в 5,8 раза.

За отчетный период экспорт электроэнергии составил 0,21% от общего экспорта из Азербайджана.