 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Азерэнержи" произвел почти 1,6 млрд кВт/час электроэнергии в прошлом месяце

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В сентябре этого года ОАО "Азерэнержи" произведено 1,6 млрд кВт/час электроэнергии, что на 5,9% или 0,1 млрд кВт/ч меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы "Азерэнержи" Яхья Бабанлы.

    По его словам, в прошлом месяце также был продолжен энергообмен с соседними странами. Кроме того, продолжаются работы в соответствии с планом мероприятий стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг (электро- и тепловая энергия, водо- и газоснабжение). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi