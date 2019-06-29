"Азерэнержи": Никаких проблем с электроснабжением в республике не возникло

"Сегодня в трансформаторе теплоэлектростанции (ТЭС) "Азербайджан" возникла неполадка, которая сразу же была устранена".

Об этом Report сообщил глава медиа-центра ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

По словам Т.Абдуллаева, никаких проблем с электроснабжением в республике не возникло.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на станции произошла небольшая техническая заминка: "Какого-либо серьезного вмешательства не потребовалось. Проблема была незамедлительно устранена".

Напомним, что в ночь со 2 на 3 июля 2018 года в результате аварии на трансформаторе ТЭС "Азербайджан" произошел сбой энергосистемы по всей республике. Но благодаря тому, что в этот раз была задействована антиаварийная автоматика, никакой аварии не произошло.

Отметим, что сегодня в ряде СМИ прошла информация о пожаре на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.