"Азерэнержи": Никаких проблем с электроснабжением в республике не возникло

"Сегодня в трансформаторе теплоэлектростанции (ТЭС) "Азербайджан" возникла неполадка, которая сразу же была устранена".
Об этом Report сообщил глава медиа-центра ОАО "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.
По словам Т.Абдуллаева, никаких проблем с электроснабжением в республике не возникло.
Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на станции произошла небольшая техническая заминка: "Какого-либо серьезного вмешательства не потребовалось. Проблема была незамедлительно устранена".
Напомним, что в ночь со 2 на 3 июля 2018 года в результате аварии на трансформаторе ТЭС "Азербайджан" произошел сбой энергосистемы по всей республике. Но благодаря тому, что в этот раз была задействована антиаварийная автоматика, никакой аварии не произошло.
Отметим, что сегодня в ряде СМИ прошла информация о пожаре на ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире.
Tural İbadlıАвтор новости