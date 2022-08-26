"Азерэнержи" приступил к работам в городе Лачыне, селах Забух и Сус

Как только город Лачын, села Забух и Сус вернулись под контроль Азербайджанской армии, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева сотрудники ОАО "Азерэнержи" вместе со специальным оборудованием и техникой вошли на территорию.

Как только город Лачын, села Забух и Сус вернулись под контроль Азербайджанской армии, в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева сотрудники ОАО "Азерэнержи" вместе со специальным оборудованием и техникой вошли на территорию.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

"Мы намерены в кратчайшие сроки обеспечить электроэнергией город Лачын, села Забух и Сус, энергетическая инфраструктура которых разрушена. Мы уже начали работы на территории в координации с саперами", - сказал Абдуллаев.