“Азерэнержи” объявило новый тендер по проекту создания аккумуляторной системы хранения энергии в Азербайджане

ОАО “Азерэнержи” объявило новый тендер в рамках проекта создания аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 250 МВт в Азербайджане.

ОАО “Азерэнержи” объявило новый тендер в рамках проекта создания аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 250 МВт в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на объявление “Азерэнержи”, размещенное на портале госзакупок.

Тендер проводится с целью выбора компании для подготовки предварительного проекта и тендерной документации, а также для разработки технических условий для определения оптимального местоположения, эскизного проектирования и строительства аккумуляторной системы хранения энергии в энергосистеме Азербайджана.

Компании, желающие принять участие в тендере, могут представить свои предложения до 10:00 18 октября 2024 года. Тендерная процедура состоится позднее в этот же день.

Отметим, что это второй тендер на выбор компании для оказания вышеуказанных услуг. Первая тендерная процедура была проведена 30 августа 2024 года, но в связи с тем, что количество компаний, подавших заявку на участие в тендере, оказалось ниже трех, предусмотренных законодательством, тендерная комиссия приняла решение аннулировать конкурс.

По оценкам Минэнерго, для интеграции 2 ГВт “зеленой” энергии Азербайджану необходимо хранилище в 250 МВт. Проект планируется реализовать до 2027 года, при этом систему для хранения энергии на начальном этапе мощностью 50 МВт предполагается создать до конца текущего года.

В начале мая 2024 года министерство энергетики Азербайджана и ACWA Power из Саудовской Аравии подписали исполнительный договор по проекту создания аккумуляторной системы хранения энергии на 200 МВт.