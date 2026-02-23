"Азерэнержи" и İRİA согласовали совместные шаги по развитию дата-центров

ОАО "Азерэнержи" и Агентство инноваций и цифрового развития (İRİA) договорились о совместной деятельности в сфере цифровизации, кибербезопасности и развития дата-центров.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерэнержи", соответствующие договоренности достигнуты на встрече в Главном управленческом, научном, образовательном и лабораторном комплексе ОАО.

В ходе обсуждений рассмотрены меры, реализуемые в энергетической системе в рамках Стратегии развития цифровой экономики, утвержденной распоряжением главы государства от 10 декабря 2025 года №841.

Представители "Азерэнержи" проинформировали о внедрении Оперативной информационной системы по электроэнергетическим объектам, систем SCADA и WAMS/WACS, а также о возможностях мониторинга и оперативного управления. В свою очередь, İRİA представило информацию о системах безопасности и деятельности Центра кибербезопасности, а также возможностях сотрудничества и повышения квалификации.

Стороны также обсудили вопросы энергоснабжения дата-центров, размещения цифровой инфраструктуры вблизи стратегических объектов, развития волоконно-оптической сети и интеграции "Азерэнержи" с платформой myGov.az. Подчеркивается, что интеграция будет реализована поэтапно.