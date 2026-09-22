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    "Азерэнержи" достигла соглашения о строительстве системы хранения энергии на 250 МВт/ч

    Энергетика
    • 22 сентября, 2026
    • 16:16
    Азерэнержи достигла соглашения о строительстве системы хранения энергии на 250 МВт/ч

    ОАО "Азерэнержи" и турецкая компания "YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş." подписали контракт на создание Батарейной системы хранения энергии объемом 250 МВт/ч.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа.

    Общая стоимость контракта "под ключ", разработанного на основе модели EPC-F (проектирование, закупка, строительство и финансирование), составляет $58,6 млн. Финансовое обеспечение проекта будет осуществляться местными банками с предусмотренным четырехлетним сроком погашения.

    В рамках проекта будут реализованы работы по проектированию, закупке, строительству, монтажу и вводу в эксплуатацию батарей, системы преобразования энергии (Power Conversion System - PCS), системы управления батареями (Battery Management System - BMS) и системы управления энергией (Energy Management System - EMS).

    Турецкая компания также завершит строительство высоковольтного энергетического центра и процесс интеграции в сеть. Строительные работы начнутся в кратчайшие сроки, и вся система будет введена в эксплуатацию в течение одного года. Батареи, которые будут применяться в проекте, будут произведены компанией REAP Battery, входящей в групповую структуру турецкой компании.

    Отметим, что компания YEO во втором квартале текущего года ввела в эксплуатацию в Азербайджане две системы хранения энергии общим объемом 500 МВт/ч, контракты по которым были подписаны в 2025 году. Компания сообщила, что новый проект будет реализован после этих систем и внесет вклад в дальнейшее укрепление позиции Азербайджана как регионального лидера в секторе хранения энергии.

    ОАО Азерэнержи Хранение энергии Энергосистема YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.
    "AzərEnerji" 250 MVt/saat gücündə enerji saxlama sistemi qurulması barədə razılıq əldə edib
    AzerEnerji, YEO sign $58.6 million battery storage deal

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