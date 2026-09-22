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    "AzərEnerji" 250 MVt/saat gücündə enerji saxlama sistemi qurulması barədə razılıq əldə edib

    Energetika
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:41
    AzərEnerji 250 MVt/saat gücündə enerji saxlama sistemi qurulması barədə razılıq əldə edib

    "AzərEnerji" ASC ilə Türkiyənin "YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş." şirkəti arasında 250 MVt/saat həcmli Batareya Enerji Saxlama Sisteminin yaradılmasına dair müqavilə imzalanıb.

    "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, EPC-F (mühəndislik, tədarük, tikinti və maliyyələşdirmə) modeli əsasında hazırlanmış "açar təslim" müqavilənin ümumi dəyəri 58,6 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Layihənin maliyyə təminatı dörd illik geri ödəmə müddəti nəzərdə tutulmaqla yerli banklar tərəfindən həyata keçiriləcək.

    Layihə daxilində batareya, Enerji Çevirmə Sistemi (Power Conversion System - PCS), Batareya İdarəetmə Sistemi (Battery Management System - BMS) və Enerji İdarəetmə Sistemi (Energy Management System - EMS) üzrə mühəndislik, tədarük, tikinti, montaj və istismara buraxılma işləri reallaşdırılacaq.

    Türkiyə şirkəti eyni zamanda yüksək gərginlikli enerji mərkəzinin qurulmasını və şəbəkəyə inteqrasiya prosesini tamamlayacaq. Tikinti işlərinə qısa müddət ərzində başlanılacaq və bütün sistem bir il müddətində istifadəyə veriləcək. Layihədə tətbiq olunacaq batareyalar Türkiyə şirkətinin qrup strukturuna daxil olan REAP Battery tərəfindən istehsal ediləcək.

    Qeyd edək ki, YEO şirkəti Azərbaycanda 2025-ci ildə müqavilələri imzalanmış cəmi 500 MVt/saat həcmli iki enerji saxlama sistemini cari ilin ikinci rübündə istifadəyə verib. Şirkət bildirib ki, yeni layihə bu sistemlərdən sonra reallaşdırılacaq və Azərbaycanın enerji saxlama sektorundakı regional lider mövqeyinin daha da gücləndirilməsinə töhfə verəcək.

    "Азерэнержи" достигла соглашения о строительстве системы хранения энергии на 250 МВт/ч
    AzerEnerji, YEO sign $58.6 million battery storage deal

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