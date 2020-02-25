Азербайджан может стать поставщиком для развития альтернативной энергии в регионе - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с заведующим отделом электроэнергетики и энергоэффективности Министерства энергетики Алескером Гасановым

- Каковы на сегодняшний день приоритетные вопросы развития выработки альтернативной энергии в Азербайджане?

-Распоряжением Президента Ильхама Алиева "Об ускорении реформ в энергетическом секторе" от 29 мая 2019 года были поставлены две задачи. Одна из них связана с продвижением альтернативных источников энергии, другая - с подготовкой соответствующего законопроекта. Законопроект подготовлен и согласован с различными структурами. После завершения этого этапа документ будет представлен в Администрацию Президента, а затем - в Милли Меджлис. Законопроектом предусматривается содействие как крупным, так и небольшим проектам по выработке альтернативной энергии.

Алескер Гасанов

- Большая часть альтернативной энергии, производимой в таких странах, как Дания, Латвия, Испания, Германия, направляется на домохозяйства, садоводство в сельских местностях и иные сферы. Находит ли широкое применение этот опыт в Азербайджане?

- Скажем, вы намерены производить электроэнергию для собственного потребления. На принадлежащем вам участке можно установить солнечные панели или построить небольшую гидроэлектростанцию. При отсутствии подключения к сети, в течение определенного промежутка времени вы получите возможность использования энергии. Если же установлена солнечная панель, энергией удастся пользоваться порядка 8 часов в день. Поэтому мы предлагаем подключаться к сети. В солнечную погоду избыток энергии накапливается в сети и им можно воспользоваться в зимние месяцы, в пасмурную и заснеженную погоду. Такой опыт используется во всем мире. Накопленная энергия рассчитывается и, спустя некоторое время, дополняется. Отчетный период рассчитывается на месяц, три месяца или на год. В конце отчетного периода, если вы передали энергию в сеть, ОАО “Азеришыг” сделает перерасчет по оптовому тарифу и вернет вам деньги. Если же вы получили энергию из сети, то оплатите "Азеришыг" по розничному тарифу. Основной вопрос состоит в том, что установка этих устройств весьма затратна. Срок службы солнечной панели составляет 20 лет, а аккумулятор работает в течение 5 лет. По сравнению со странами мира наши тарифы не столь высоки. Рассматривая затраты на установку и обслуживание солнечных панелей, у нас выгоднее получать энергию из сети, нежели устанавливать ее. Создание закрытой системы без подключения к сети обойдется дорого. Но некоторые люди вынуждены прибегать к этому, поскольку в определенных местах нет электричества. Скажем, если вы окажетесь на эйлаге или в отдаленных местах, где нет электроэнергии, вам придется устанавливать определенные устройства для получения энергии.

Для подстегивания интереса к производству альтернативной энергии, необходим механизм поддержки активных потребителей. То есть, скажем, устанавливается двумерный счетчик, показывающий потребление как электро -, так и альтернативной энергии, и применяется механизм замещения. Все эти вопросы нашли отражение в законопроекте.

- Какие шаги необходимо предпринять частному сектору для повышения производства альтернативной энергии?

- Для этого должны быть определены конкретные экономические основы. Наши предложения в рамках действующих оптовых тарифов. Если мы можем экспортировать электроэнергию, значит, можем продавать и полученную энергию. Можно воспользоваться энергией, полученной из возобновляемых источников энергии. Однако необходимо подготовить экономические основы, определить, будет ли это выгодно. Полагаю, такое возможно. Большая часть проделанной нами доселе работы велась за счет государственных инвестиций. В настоящее время мы заключили контракты по двум проектам и оба с участием частного сектора. Государство не будет финансово задействовано ни в одном из этих проектов. Инвестиции под них полностью выделены частным сектором.

- Насколько заинтересован Азербайджан в повышении своих позиций в международном рейтинге производства электроэнергии?

- Государство держит этот вопрос под пристальным контролем. В целом, мы стараемся не просто продвинуться по каким-то отчетным показателям, но и обеспечить высокий уровень обеспечения населения энергоресурсами. Это наша основная цель. При достойном выполнении этой задачи можно добиться определенных результатов и в рейтинговых таблицах. Поэтому под постоянным контролем находятся такие процессы, как совершенствование законодательных актов, создание благоприятной среды для предпринимателей, а также обеспечение доступа населения к энергоресурсам. Претворяемые в жизнь мероприятия позволяют достичь результатов и в международных рейтингах.

- Считаете ли вы целесообразным создание в нашей стране промышленных предприятий, производящих оборудование для внедрения альтернативных источников энергии?

- У нас имеется завод по производству солнечных панелей, однако некоторые вопросы требуют экономического обоснования и анализа. Скажем, если вы вознамеритесь построить завод ветряных турбин в любом уголке мира, необходимо учитывать не только Азербайджан. Это весьма затратная отрасль. Необходимо проанализировать рынки, изучить возможность поставок ветряных турбин в соседние страны. Этой отрасли присуще инновационное развитие и серьезная конкуренция. Однако анализ этой сферы должен быть больше в интересах предпринимателей, нежели государства. Они сами должны вести специальный анализ. Мы cо стороны государства могли бы представить этим предпринимателям определенные планы по спросу. В соответствии с ним предприниматели приходят к заключению, выгодно ли им строить заводы.

Хотелось бы коснуться еще вот какого вопроса. В большинстве стран мира существует такое понятие, как доля локального производства солнечных панелей. Этот показатель указывает на объем запчастей, произведенных и привезенных из за рубежа производственным предприятием, действующем в определенной стране. Существует незначительное количество стран, полностью производящих солнечные панели. Это страны, задавшиеся огромными целями. Нам же пока необходимо отыскать крупные рынки, а после выдержать конкуренцию. В Азербайджане возможно производство солнечных коллекторов и некоторых других устройств. Будучи министерством, мы всегда готовы оказать поддержку предпринимателям в этом направлении.