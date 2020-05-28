​Азербайджан удовлетворил 93% спроса Грузии на газ

Азербайджан остается основным поставщиком природного газа в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии за 2019 год.

В документе отмечается, что в прошлом году на Азербайджан пришлось 93% импорта природного газа в Грузию по различным договорам.

Грузия также осуществляет транзит газа из России в Армению. В прошлом году объем транзита природного газа вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Согласно отчету, в 2019 году в Грузии потреблено 2,5 млрд кубометров природного газа, что на 15% больше показателя годом ранее. 99,8% спроса соседней страны на природный газ удовлетворено за счет импорта, а остальная часть - за счет внутренней добычи.