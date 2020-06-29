​Азербайджан сохранил лидерство по экспорту газа в Турцию

В апреле этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 916,57 млн кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), это на 26,44% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Азербайджан вновь занял первое место в общем импорте газа Турции.

Турция в отчетном месяце импортировала 2,633 млрд кубометров газа, из них 1,247 млрд кубометров LNG, 1,386 млрд кубометров - газ, транспортируемый по трубопроводам.

Турция сократила импорт газа, транспортируемого по трубопроводам, на 51,5%, и увеличила объем импорта LNG в 1,8 раза.

Россия занимает второе место по объему импорта газа Турцией, на третьем месте Алжир, на четвертом США.