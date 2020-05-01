​Азербайджан приступил к исполнению обязательств по добыче нефти

С сегодняшнего дня Азербайджан начал процесс сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В мае-июне обязательства по ОПЕК+ предусматривают снижение суточной добычи нефти на 23% к уровню октября 2018 года - на 9,7 млн баррелей, а для Азербайджана этот показатель составляет 164 тыс. баррелей. В октябре 2018 года обязательства Азербайджана по суточной добыче сырой нефти составляли 718 тыс. баррелей, в июле-декабре добыча сократится на 18% к этому уровню - 131 тыс. баррелей, в 2021-ом – апреле 2022 года – на 14% - 98 тыс. баррелей.

В соответствии с новой декларацией о сотрудничестве, квоты по ограничению добычи распределены пропорционально объемам добычи нефтегазодобывающих предприятий SOCAR и производителей нефти, действующими в Азербайджане в рамках различных договоров. С учетом того, что в октябре 2018 года суточная добыча нефти по АЧГ составила 567 тыс. баррелей, по Производственному объединению "Азнефть" - 125 тыс. баррелей, а по совместным предприятиям и операционным компаниям - 26 тыс. баррелей, в мае-июне этого года ожидается снижение добычи на 23%, в июле-декабре - на 18%, в январе 2021 года-апреле 2022 года - на 14% к этим уровням. В то же время следует отметить, что эти цифры округлены, различаются коэффициенты перевода баррелей в тонны на различных добывающих скважинах, а снижение объемов конденсата не входит в обязательства.

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов отметил, что с сегодняшнего дня в истории мировой нефтяной промышленности начинается исполнение первого крупнейшего по объемам и срокам добычи соглашения. Во втором квартале суточный спрос на нефть в мире предположительно снизится на 15-25 млн баррелей, в 2020 году - 10,3 млн баррелей. "В такой ситуации выполнение обязательств странами ОПЕК+, в том числе Азербайджаном, даст первую поддержку нефтяному рынку. Совместные усилия постепенно отразятся и на ценах на нефть".