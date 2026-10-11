Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Число погибших из-за урагана "Исаиас" в США возросло до четырех

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 02:50
    Число погибших из-за урагана Исаиас в США возросло до четырех

    По меньшей мере четыре человека в штатах Алабама и Флорида стали жертвами урагана "Исаиас".

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

    Ранее сообщалось о двух погибших.

    Причиной смерти одного человека во Флориде стало падение дерева на дом, второй человек погиб, поскольку находился в закрытом гараже, где работал электрогенератор. Губернатор Алабамы Кей Айви в связи с гибелью двух жителей штата предупредила, что сильные ветра валят деревья и обрывает линии электропередачи.

    "Исаиас" вышел на сушу возле города Дестин (штат Флорида) в пятницу вечером. Он продолжает движение на северо-запад со скоростью около 17 км/ч. По прогнозам метеорологов, ураган будет постепенно ослабевать в течение субботы и рассеется в воскресенье.

    Ураган Исаиас Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də "Isaias" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    04:45

    США нанесли удар по грузовому судну в Оманском заливе

    Другие страны
    04:07

    При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека

    В регионе
    03:38

    NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки между РФ и Украиной

    Другие страны
    03:22

    Пятая дискуссия в рамках "Диалогов о тюркском мире" состоится в Северном Кипре

    В регионе
    02:50

    Число погибших из-за урагана "Исаиас" в США возросло до четырех

    Другие страны
    02:09

    При нападении на аэропорт в Эр-Рияде погибли 12 человек, более 300 получили ранения

    Другие страны
    01:33

    Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьере

    Медиа
    01:16

    На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буря

    Экология
    00:47

    Минэнерго США разрешил выпуск до 4 млн баррелей нефти из резерва на фоне урагана

    Другие страны
    Лента новостей