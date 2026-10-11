Число погибших из-за урагана "Исаиас" в США возросло до четырех

По меньшей мере четыре человека в штатах Алабама и Флорида стали жертвами урагана "Исаиас".

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о двух погибших.

Причиной смерти одного человека во Флориде стало падение дерева на дом, второй человек погиб, поскольку находился в закрытом гараже, где работал электрогенератор. Губернатор Алабамы Кей Айви в связи с гибелью двух жителей штата предупредила, что сильные ветра валят деревья и обрывает линии электропередачи.

"Исаиас" вышел на сушу возле города Дестин (штат Флорида) в пятницу вечером. Он продолжает движение на северо-запад со скоростью около 17 км/ч. По прогнозам метеорологов, ураган будет постепенно ослабевать в течение субботы и рассеется в воскресенье.