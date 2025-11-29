Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Азербайджанская нефть продолжает дорожать

    Энергетика
    • 29 ноября, 2025
    • 10:53
    

    Стоимость одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,29 или 0,44% - до $66,34.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,44.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $0,32 или 0,5% - до $64,29 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    нефть цена на нефть Azeri Light баррель Brent
    

    Лента новостей