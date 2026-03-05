Азербайджанская нефть подешевела почти на $4

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $3,87 или 4,49% - до $82,29.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $81,16.

Цена азербайджанской нефти Azeri Light в турецком порту Джейхан по условиям FOB снизилась на $4,58 или 5,52% - до $78,35 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафценаиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.