Эльчин Амирбеков пригласил Германию поддержать разминирование освобожденных территорий

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Германию призвал германскую сторону оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

Как сообщает Report, в рамках визита Амирбеков провел встречи с государственным министром по делам Европы Федерального МИД Германии Гюнтером Крихбаумом, советником президента ФРГ по внешней политике Вольфгангом Дольдом, заместителем советника федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Александром Эберлем, председателем Комитета Бундестага по иностранным делам Армином Лашетом, руководителем рабочей группы Бундестага по межпарламентским связям "Германия – Южный Кавказ" Мирзе Эдисом, а также директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Никласом Вагнером.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией, подтвердив взаимную заинтересованность в углублении партнерства и выведении его на качественно новый уровень. Была подчеркнута важность регулярных контактов на высшем уровне и определены новые направления сотрудничества.

В ходе переговоров рассмотрены перспективы взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, в области ИКТ, обороны и безопасности, культуры и образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

На встречах в Бундестаге особое внимание уделялось укреплению межпарламентских связей и предстоящим контактам в текущем году.

Амирбеков также проинформировал германскую сторону о мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, шагах по нормализации отношений и условиях достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Германская сторона положительно оценила достигнутый серьезный прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании и выразила поддержку мирному процессу.

Отдельное внимание было уделено масштабным работам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, а также проблеме их загрязнения минами. В этой связи представитель президента призвал Германию, активно участвующую в международных программах гуманитарного разминирования, присоединиться к числу стран, оказывающих Азербайджану поддержку в решении данной гуманитарной задачи.

Кроме того, в ходе встреч состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, а также о развитии региональных транспортных связей и возможной роли ЕС в этом процессе. Было отмечено, что прошедший год ознаменовался заметным прогрессом в отношениях Баку и Брюсселя, и подчеркнута важность сохранения этой позитивной тенденции.

В рамках визита Амирбеков также провел круглый стол в Германском институте международных отношений и безопасности (SWP) с участием ведущих экспертов и представителей аналитических центров, а также дал интервью газете Berliner Zeitung.