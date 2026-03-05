Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Эльчин Амирбеков пригласил Германию поддержать разминирование освобожденных территорий

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 09:47
    Эльчин Амирбеков пригласил Германию поддержать разминирование освобожденных территорий

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе рабочего визита в Германию призвал германскую сторону оказать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий.

    Как сообщает Report, в рамках визита Амирбеков провел встречи с государственным министром по делам Европы Федерального МИД Германии Гюнтером Крихбаумом, советником президента ФРГ по внешней политике Вольфгангом Дольдом, заместителем советника федерального канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Александром Эберлем, председателем Комитета Бундестага по иностранным делам Армином Лашетом, руководителем рабочей группы Бундестага по межпарламентским связям "Германия – Южный Кавказ" Мирзе Эдисом, а также директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Никласом Вагнером.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Германией, подтвердив взаимную заинтересованность в углублении партнерства и выведении его на качественно новый уровень. Была подчеркнута важность регулярных контактов на высшем уровне и определены новые направления сотрудничества.

    В ходе переговоров рассмотрены перспективы взаимодействия в политической, экономической, гуманитарной, энергетической, сельскохозяйственной сферах, в области ИКТ, обороны и безопасности, культуры и образования, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

    На встречах в Бундестаге особое внимание уделялось укреплению межпарламентских связей и предстоящим контактам в текущем году.

    Амирбеков также проинформировал германскую сторону о мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, шагах по нормализации отношений и условиях достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Германская сторона положительно оценила достигнутый серьезный прогресс в армяно-азербайджанском урегулировании и выразила поддержку мирному процессу.

    Отдельное внимание было уделено масштабным работам по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий, а также проблеме их загрязнения минами. В этой связи представитель президента призвал Германию, активно участвующую в международных программах гуманитарного разминирования, присоединиться к числу стран, оказывающих Азербайджану поддержку в решении данной гуманитарной задачи.

    Кроме того, в ходе встреч состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским союзом, а также о развитии региональных транспортных связей и возможной роли ЕС в этом процессе. Было отмечено, что прошедший год ознаменовался заметным прогрессом в отношениях Баку и Брюсселя, и подчеркнута важность сохранения этой позитивной тенденции.

    В рамках визита Амирбеков также провел круглый стол в Германском институте международных отношений и безопасности (SWP) с участием ведущих экспертов и представителей аналитических центров, а также дал интервью газете Berliner Zeitung.

    Эльчин Амирбеков Германия гуманитарное разминирование
    Фото
    Elçin Əmirbəyov Almaniyanı azad olunan ərazilərdə minatəmizləmə sahəsində dəstəyə dəvət edib
    Фото
    Amirbayov invites Germany to support demining in Azerbaijan's liberated lands
