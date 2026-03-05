Цены на золото выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Энергетика
05 марта, 2026
- 09:29
Цены на золото выросли в ходе азиатских торгов в четверг, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке побудило инвесторов обратиться к защитным активам, в то время как ослабление доллара США оказало дополнительную поддержку драгоценному металлу.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Спот-цена золота выросла на 0,8% до $5 179,60 за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,3% до $5 188,29.
Желтый металл прибавил 1% в ходе предыдущей сессии. Восстановление последовало за почти 5-процентным откатом во вторник, когда укрепление доллара оказало давление на цены.
