Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Цены на золото выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    • 05 марта, 2026
    • 09:29
    Цены на золото выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Цены на золото выросли в ходе азиатских торгов в четверг, поскольку обострение конфликта на Ближнем Востоке побудило инвесторов обратиться к защитным активам, в то время как ослабление доллара США оказало дополнительную поддержку драгоценному металлу.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Спот-цена золота выросла на 0,8% до $5 179,60 за унцию. Фьючерсы на золото в США снизились на 0,3% до $5 188,29.

    Желтый металл прибавил 1% в ходе предыдущей сессии. Восстановление последовало за почти 5-процентным откатом во вторник, когда укрепление доллара оказало давление на цены.

    эскалация на Ближнем Востоке стоимость золото
    Gold prices rise amid conflict in Middle East
    Ты - Король

    Последние новости

    10:17

    Арагчи: Фрегат на борту со 130 моряками был атакован без предупреждения

    В регионе
    10:15

    HRANA: Число погибших в Иране превысило 1110 человек

    В регионе
    09:56

    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану

    Другие страны
    09:56

    На западе Израиля системы ПВО перехватили два БПЛА

    Другие страны
    09:47
    Фото

    Эльчин Амирбеков пригласил Германию поддержать разминирование освобожденных территорий

    Внешняя политика
    09:42

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $4

    Энергетика
    09:29

    Цены на золото выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    09:23

    В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током

    Происшествия
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей