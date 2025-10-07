Азербайджанская нефть торгуется выше $70
- 07 октября, 2025
- 09:50
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,91 или 1,31% - до $70,12.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,3.
Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,85 или 1,25% - до $68,54 за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70/бар.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.