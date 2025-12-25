В Индии в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 10 человек
Другие страны
- 25 декабря, 2025
- 09:35
По меньшей мере 10 человек погибли, 21 получил ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в южном индийском штате Карнатака.
Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.
После столкновения автобус загорелся. Многие из пассажиров в момент аварии спали и не смогли выбраться из транспортного средства.
По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, внезапно выехал за разделительную полосу и столкнулся с автобусом.
Последние новости
10:00
Отец Хокюмы Алиевой: Виновные в крушении самолета AZAL должны понести наказаниеПроисшествия
09:43
В двух районах Баку возникнут перебои в газоснабженииЭнергетика
09:39
Нефть марки Brent подешевела до $62,24 за баррельЭнергетика
09:35
В Индии в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 10 человекДругие страны
09:28
Фото
Видео
В Баку почтили память жертв авиакатастрофы Баку-ГрозныйПроисшествия
09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.12.2025)Финансы
09:21
Фото
Очередная группа переселенцев отправилась в АгдамВнутренняя политика
09:16
В Ясамальском и Хазарском районах два человека погибли от отравления угарным газомПроисшествия
09:15