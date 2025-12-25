В Индии в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли, 21 получил ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в южном индийском штате Карнатака.

Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

После столкновения автобус загорелся. Многие из пассажиров в момент аварии спали и не смогли выбраться из транспортного средства.

По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, внезапно выехал за разделительную полосу и столкнулся с автобусом.