    В Индии в результате ДТП с автобусом погибли по меньшей мере 10 человек

    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 09:35
    По меньшей мере 10 человек погибли, 21 получил ранения в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в южном индийском штате Карнатака.

    Как передает Report, об этом сообщают индийские СМИ.

    После столкновения автобус загорелся. Многие из пассажиров в момент аварии спали и не смогли выбраться из транспортного средства.

    По предварительной информации, грузовой автомобиль, двигавшийся по встречной полосе, внезапно выехал за разделительную полосу и столкнулся с автобусом.

