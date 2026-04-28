    Азербайджанская нефть торгуется у отметки $114 за баррель

    • 28 апреля, 2026
    • 09:45
    Азербайджанская нефть торгуется у отметки $114 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,12 или 0,11% - до $113,85.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $113,79.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) понизилась на $0,03 или 0,02% - до $110,75 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

