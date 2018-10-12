Азербайджанская нефть снизилась в цене

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Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке снизилась на 2,69 доллара или 3,16%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 82,45 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Tural İbadlıАвтор новости