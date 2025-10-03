Азербайджанская нефть продолжает дешеветь

Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    • 03 октября, 2025
    • 09:49
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,1 или 1,58% - до $68,51.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,01.

    Цена азербайджанской нефти Azeri Light в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $1,12 или 1,65% - до $66,95 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

