    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    • 04 ноября, 2025
    • 09:59
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,56 или 0,85% - до $66,43.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,02.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,58 или 0,91%, составив $64,4.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

