Азербайджанская нефть подорожала

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подорожала на 1,17% или 0,44 доллара.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 38,20 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).