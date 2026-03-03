Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $7

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 09:39
    Азербайджанская нефть подорожала почти на $7

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $6,85 или 9,41% - до $79,6.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $77,82.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $6,69 или 9,54% - до $76,79 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цены на нефть
    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb
    Azerbaijani oil price up by over 9%

    Последние новости

    10:01

    Зеленский заявил о недопустимости территориальных уступок России

    Другие страны
    09:58

    Цены на нефть подорожали более чем на 2%

    Энергетика
    09:47
    Видео

    МЧС призвало соблюдать правила безопасности при разведении праздничных костров

    Происшествия
    09:39

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $7

    Энергетика
    09:36

    CENTCOM: Мы уничтожили командно-контрольные пункты КСИР

    Другие страны
    09:34

    ЦАХАЛ наносит одновременные удары по Тегерану и Бейруту

    Другие страны
    09:30

    У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    09:28

    В Баку автомобиль сбил велосипедиста насмерть

    Происшествия
    09:22

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей