Россия атаковала Харьковскую и Запорожскую области Украины: есть погибшие и раненые

Вооруженные силы России нанесли удары Харьковской и Запорожской областям Украины, в результате чего погибли два человека, еще 12 получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на руководителей областных военных администраций.

По словам главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, десять человек пострадали в результате российских обстрелов за сутки.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров, в свою очередь, отметил, что в результате атаки российского беспилотника на Запорожье погибли мужчина и женщина, еще двое детей получили ранения.

По его словам, российский беспилотник также разрушил частный дом в областном центре.