İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 09:31
    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 6,85 ABŞ dolları və ya 9,41 % artaraq 79,6 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin may fyuçerslərinin qiyməti 77,82 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 6,69 ABŞ dolları və ya 9,54 % artaraq 76,79 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Азербайджанская нефть подорожала почти на $7
    Azerbaijani oil price up by over 9%

    Son xəbərlər

    09:49

    CENTCOM: SEPAH-ın komanda-idarəetmə məntəqələrini məhv etdik

    Digər ölkələr
    09:48

    İndoneziyanın sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    09:48

    Volodimir Zelenski: Biz ukraynalılara məxsus heç nəyi Rusiyaya verməyəcəyik

    Digər ölkələr
    09:47

    "Xetafe" 18 ildən sonra "Santyaqo Bernabeu"da "Real"ı məğlub edib

    Futbol
    09:42

    İsrail Ordusu eyni anda Tehran və Beyruta zərbələr endirir

    Digər ölkələr
    09:38

    Tramp: ABŞ müharibələri əbədi apara bilər və böyük qələbəyə hazırdır

    Digər ölkələr
    09:31

    Azərbaycan nefti 7 dollara yaxın bahalaşıb

    Energetika
    09:31
    Video

    FHN Od çərşənbəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    09:30

    "S&P": Bankların risk-əsaslı nəzarətə keçidi Azərbaycanda kredit risklərini azaldacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti