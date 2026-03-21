Азербайджан сократил прямые инвестиции в экономику ОАЭ на 28%
Финансы
- 21 марта, 2026
- 11:06
В 2025 году Азербайджан вложил в экономику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) $329 млн 65 тыс. прямых инвестиций, что на 28% меньше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.
В отчетном периоде доля инвестиций Азербайджана в экономику ОАЭ в общем объеме инвестиций снизилась с 26% до 13%.
В течение года ОАЭ, в свою очередь, вложили в экономику Азербайджана $404 млн 799 тыс. прямых инвестиций, что на 17,4% меньше по сравнению с годом ранее.
В отчетном периоде доля инвестиций ОАЭ в экономику Азербайджана в общем объёме инвестиций снизилась с 7% до 6,1%.
