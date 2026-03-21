Гутерриш пожелал мирного и устойчивого будущего в поздравлении с Новрузом
Внешняя политика
- 21 марта, 2026
- 10:06
Представительство ООН в Азербайджане опубликовало обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю праздника Новруз.
Как передает Report, публикация размещена в соцсети Х представительства.
"Пусть этот дух направляет нас к более мирному, инклюзивному и устойчивому будущему", - говорится в сообщении.
UN Secretary-General Antonio Guterres shares his Nowruz message.— UN in Azerbaijan (@UNinAzerbaijan) March 21, 2026
May this spirit guide us towards a more peaceful, inclusive and sustainable future🌍🩵#Novruz #UNinAzerbaijan #BayramınızMübarək pic.twitter.com/k2QHpjpbYT
10:16
МВД: В Азербайджане за сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступленийПроисшествия
10:06
Гутерриш пожелал мирного и устойчивого будущего в поздравлении с НоврузомВнешняя политика
10:01
Южная Корея ведет переговоры с Ираном для нормализации ситуации в Ормузском проливеДругие страны
09:48
В Баку расследуют убийство молодой учительницы, задержан ее супругПроисшествия
09:39
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)Финансы
09:37
Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливуДругие страны
09:28
Делегация Украины прибыла в Майами на двусторонние переговоры с СШАДругие страны
09:00
Сегодня мир отмечает один из древнейших праздников - НоврузKультурная политика
