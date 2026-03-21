Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: обесточена большая часть региона
- 21 марта, 2026
- 11:20
Россия атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области Украины, в результате чего большая часть региона осталась без электроснабжения.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.
По его словам, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, а все соответствующие службы работают над устранением последствий.
"В населенных пунктах, где временно нет электричества, действуем по установленным и уже отработанным алгоритмам – объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", – отметил Чаус.
11:45
ВВС Израиля атаковали штабы "Хезболлах" в БейрутеДругие страны
11:31
Россия атаковала Харьковскую и Запорожскую области Украины: есть погибшие и раненыеДругие страны
11:20
Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: обесточена большая часть регионаДругие страны
11:06
Азербайджан сократил прямые инвестиции в экономику ОАЭ на 28%Финансы
10:55
Национальная библиотека представила проекты к 120-летию Самеда ВургунаKультурная политика
10:33
СМИ: Йоргенсен призвал страны ЕС отложить закупки газа из-за ситуации на Ближнем ВостокеДругие страны
10:16
МВД: В Азербайджане за сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступленийПроисшествия
10:06
Гутерриш пожелал мирного и устойчивого будущего в поздравлении с НоврузомВнешняя политика
10:01