Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: обесточена большая часть региона

Россия атаковала энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области Украины, в результате чего большая часть региона осталась без электроснабжения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус.

По его словам, энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам, а все соответствующие службы работают над устранением последствий.

"В населенных пунктах, где временно нет электричества, действуем по установленным и уже отработанным алгоритмам – объекты критической и социальной инфраструктуры переходят на работу от альтернативных источников питания", – отметил Чаус.