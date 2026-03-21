İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Rusiya Çerniqovda enerji obyektinə zərbə endirib, bölgə elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    • 21 mart, 2026
    • 11:27
    Rusiya Çerniqovda enerji obyektinə zərbə endirib, bölgə elektriksiz qalıb

    Rusiya Ukraynanın Çerniqov vilayətinin Nejin rayonundakı enerji obyektinə hücum edib, nəticədə bölgənin böyük hissəsi elektriksiz qalıb.

    "Report"un Ukrayna mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vyaçeslav Çaus bildirib.

    Onun sözlərinə görə, artıq qəza-bərpa işlərinə başlanıb.

    Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb və hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinin təxminən 20 faizinə, o cümlədən Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin bir hissəsinə nəzarət edir. Bundan əvvəl 2014-cü ildə Rusiya Ukraynanın tərkibində olan Krımı ilhaq edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Россия ударила по энергообъекту в Чернигове: обесточена большая часть региона

    Son xəbərlər

    11:48

    Rusiya Xarkov və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:46

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb

    Energetika
    11:41

    "Qarabağ"ın legionerləri milli komandalarından dəvət alıblar

    Futbol
    11:35

    İsgəndər Əsgərov Avropa Kuboku oyununa təyinat alıb

    Komanda
    11:27

    Rusiya Çerniqovda enerji obyektinə zərbə endirib, bölgə elektriksiz qalıb

    Digər ölkələr
    11:24

    Azərbaycan pambıq parça istehsalını 3 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    11:18

    Naxçıvanda daun sindromlu uşaqların sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    11:00

    KİV: Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrini qaz alışını təxirə salmağa çağırıb

    Energetika
    10:45

    "Atletiko" Edersonu transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti