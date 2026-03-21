    СМИ: Йоргенсен призвал страны ЕС отложить закупки газа из-за ситуации на Ближнем Востоке

    • 21 марта, 2026
    • 10:33
    СМИ: Йоргенсен призвал страны ЕС отложить закупки газа из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить цели по заполнению газовых хранилищ и не спешить с их наполнением, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, соответствующие рекомендации изложены в письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена министрам энергетики стран ЕС.

    В документе отмечается, что на фоне напряженной ситуации с поставками, вызванной войной между США, Израилем и Ираном, странам предлагается проявить гибкость и снизить целевой уровень заполнения хранилищ с 90% до 80%. Также допускается возможность снижения показателя до 75% при неблагоприятной рыночной конъюнктуре.

    Йоргенсен рекомендовал не форсировать закупки газа и постепенно заполнять резервы, чтобы избежать "ажиотажного спроса" в конце лета, который может дополнительно разогнать цены. При этом крайний срок достижения целевых показателей предлагается сдвинуть до 1 декабря.

    По данным издания, в Брюсселе опасаются, что стремление стран ЕС быстро выполнить прежние нормативы может усилить давление на рынок. Уже на этой неделе цены на газ в Европе выросли на 21,5% после атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке.

    В письме также подчеркивается, что, несмотря на относительную устойчивость поставок, ситуация остается напряженной, а восстановление экспорта сжиженного газа из Катара может занять больше времени.

    Газовые хранилища обеспечивают около 25–30% потребностей Европы в зимний период, однако в ряде стран, таких как Нидерланды, уровень заполненности остается крайне низким - около 7%.

    Еврокомиссия Дан Йоргенсен Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Цены на газ в Европе
    KİV: Yorgensen Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar Aİ ölkələrini qaz alışını təxirə salmağa çağırıb
    Ты - Король

