    Национальная библиотека представила проекты к 120-летию Самеда Вургуна

    • 21 марта, 2026
    • 10:55
    Национальная библиотека Азербайджана представила электронные проекты к 120-летию со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна.

    Как сообщает Report, пользователям доступны виртуальная выставка и электронная база данных, посвященные жизни и творчеству выдающегося поэта.

    В рамках виртуальной экспозиции "Xalqımızın ilk Xalq şairi Səməd Vurğun - 120" ("Первый Народный поэт нашего народа Самед Вургун - 120") демонстрируются официальные документы, стихи поэта, поэмы, драматические произведения, переводы, воспоминания о его жизни, эссе, стихотворения и др.

    Кроме того, в электронной базе данных Национальной библиотеки под названием "Azərbaycanın Xalq şairi Səməd Vurğun" ("Народный поэт Азербайджана Самед Вургун") более обширные ресурсы о наследии поэта представлены пользователям в разделах "Официальные документы", "Жизнь и творчество", "Основные даты жизни и деятельности", "Мудрые слова и афоризмы", "Произведения", и др.

    Самед Вургун 120-летие Самеда Вургуна Национальная библиотека Азербайджана
    Milli Kitabxana Səməd Vurğunun 120 illik yubileyi münasibətilə elektron layihələri təqdim edib
    11:06

    Азербайджан сократил прямые инвестиции в экономику ОАЭ на 28%

    Финансы
    10:55

    Национальная библиотека представила проекты к 120-летию Самеда Вургуна

    Kультурная политика
    10:33

    СМИ: Йоргенсен призвал страны ЕС отложить закупки газа из-за ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    10:16

    МВД: В Азербайджане за сутки задержан 41 подозреваемый в совершении преступлений

    Происшествия
    10:06

    Гутерриш пожелал мирного и устойчивого будущего в поздравлении с Новрузом

    Внешняя политика
    10:01

    Южная Корея ведет переговоры с Ираном для нормализации ситуации в Ормузском проливе

    Другие страны
    09:48

    В Баку расследуют убийство молодой учительницы, задержан ее супруг

    Происшествия
    09:39

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.03.2026)

    Финансы
    09:37

    Антониу Гутерриш: ООН может стать частью мирного решения по Ормузскому проливу

    Другие страны
