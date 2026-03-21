Национальная библиотека представила проекты к 120-летию Самеда Вургуна

Национальная библиотека Азербайджана представила электронные проекты к 120-летию со дня рождения народного поэта Самеда Вургуна.

Как сообщает Report, пользователям доступны виртуальная выставка и электронная база данных, посвященные жизни и творчеству выдающегося поэта.

В рамках виртуальной экспозиции "Xalqımızın ilk Xalq şairi Səməd Vurğun - 120" ("Первый Народный поэт нашего народа Самед Вургун - 120") демонстрируются официальные документы, стихи поэта, поэмы, драматические произведения, переводы, воспоминания о его жизни, эссе, стихотворения и др.

Кроме того, в электронной базе данных Национальной библиотеки под названием "Azərbaycanın Xalq şairi Səməd Vurğun" ("Народный поэт Азербайджана Самед Вургун") более обширные ресурсы о наследии поэта представлены пользователям в разделах "Официальные документы", "Жизнь и творчество", "Основные даты жизни и деятельности", "Мудрые слова и афоризмы", "Произведения", и др.