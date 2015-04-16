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    Азербайджанская нефть подорожала на 3%

    В настоящее время цена азербайджанской нефти достигла 62 долларов/баррель

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость сырой нефти марки Azeri LT CIF, экспортируемая на мировой рынок через порты Супса, Батуми и Джейхан повысилась на 1,60 доллара или 2,66%. Об этом сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    По информации, на сегодняшний день стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 61‚80 долларов/баррель.

    В конце прошлой недели и вчера стоимость азербайджанской нефти равнялась 60‚20 долларам/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).

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