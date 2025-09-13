Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Азербайджанская нефть подорожала на 2%

    Энергетика
    • 13 сентября, 2025
    • 09:45
    Азербайджанская нефть подорожала на 2%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,37 доллараили 2,01% до 69,49 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 67,74 доллара.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 1,34 доллара, или 2,01%, составив 67,98 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Азербайджан нефть Azeri Light
    Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % artıb

