    Азербайджанская нефть подорожала

    Энергетика
    • 04 октября, 2025
    • 09:12
    Азербайджанская нефть подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,7 доллара, или 1,02% до 69,21 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 66,49 доллара.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,74 доллара, или 1,1%, составив 67,69 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti artıb
    Azeri Light oil price rises to $69.21 per barrel

