Азербайджанская нефть подешевела

    Энергетика
    • 20 января, 2026
    • 09:35
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,66 или 2,4% - до $68,88.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,31.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) упала на $1,8 или 2,6% - до $66,28 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти мировой рынок
