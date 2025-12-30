Азербайджанская нефть подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,05 или 1,58% - до $65,57.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,51.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) снизилась на $0,96 или 1,49% - до $63,57 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть данной марки добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ), в котором доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составляет 31,65%.