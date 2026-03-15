Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами возможен дождь.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85 %, днем 60-70 %.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами осадки будут усиливаться, возможны грозы и град. Временами ожидается туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.