Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

Сегодня телеканал Real TV отмечает восьмую годовщину со дня основания.

Как сообщает Report, созданный под руководством известного тележурналиста Миршахина Агаева информационный телеканал Real TV предоставляет зрителям оперативные и достоверные новости.

Отметим, что Real TV является 12-м телеканалом Азербайджана и первым общереспубликанским информационным каналом страны. Первоначально канал начал деятельность как интернет-телевидение 28 февраля 2018 года.

5 марта того же года на заседании Национального совета телевидения и радио Азербайджана (ныне Аудиовизуальный совет) было рассмотрено обращение ООО "Аналитический информационный центр Real" о выдаче лицензии на спутниковое вещание. Решением Совета компании была предоставлена бессрочная лицензия на спутниковое вещание в качестве специализированного информационного телеканала.

Тестовое вещание началось 5 марта, а 15 марта в 08:00 основной эфир был открыт исполнением Государственного гимна Азербайджана.

По итогам конкурса Национального совета телевидения и радио 23 апреля 2019 года ООО "Аналитический информационный центр Real" получило бессрочную лицензию на создание общереспубликанского телеканала.

Сегодня Real TV доступен как для местной. так и международной аудитории. В эфире канала в течение дня выходят местные и международные новости, а также программы с обсуждением и аналитикой актуальных событий.

Канал транслируется по кабельным сетям и через спутник.

