    Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

    • 15 марта, 2026
    • 12:07
    Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

    Сегодня телеканал Real TV отмечает восьмую годовщину со дня основания.

    Как сообщает Report, созданный под руководством известного тележурналиста Миршахина Агаева информационный телеканал Real TV предоставляет зрителям оперативные и достоверные новости.

    Отметим, что Real TV является 12-м телеканалом Азербайджана и первым общереспубликанским информационным каналом страны. Первоначально канал начал деятельность как интернет-телевидение 28 февраля 2018 года.

    5 марта того же года на заседании Национального совета телевидения и радио Азербайджана (ныне Аудиовизуальный совет) было рассмотрено обращение ООО "Аналитический информационный центр Real" о выдаче лицензии на спутниковое вещание. Решением Совета компании была предоставлена бессрочная лицензия на спутниковое вещание в качестве специализированного информационного телеканала.

    Тестовое вещание началось 5 марта, а 15 марта в 08:00 основной эфир был открыт исполнением Государственного гимна Азербайджана.

    По итогам конкурса Национального совета телевидения и радио 23 апреля 2019 года ООО "Аналитический информационный центр Real" получило бессрочную лицензию на создание общереспубликанского телеканала.

    Сегодня Real TV доступен как для местной. так и международной аудитории. В эфире канала в течение дня выходят местные и международные новости, а также программы с обсуждением и аналитикой актуальных событий.

    Канал транслируется по кабельным сетям и через спутник.

    Коллектив Report поздравляет коллег из Real TV и желает им дальнейших успехов.

    Real TV-nin 8 yaşı tamam olur
    Последние новости

    12:31

    Завтра в Баку будет пасмурно, в районах ожидается снег

    Экология
    12:29

    В регионах выпал снег, идут дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    12:24

    СМИ: Раненый Моджтаба Хаменеи доставлен в Россию

    В регионе
    12:07

    Телеканалу Real TV исполняется 8 лет

    Медиа
    12:06

    Главный тренер женской сборной Люксембурга по футболу уволен за непристойные сообщения

    Командные
    12:04

    Явка на референдуме в Казахстане превысила 37,54% - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:56

    Гринспан: Мир стоит на пороге глобального кризиса

    Другие страны
    11:35

    Экс-президент Латвии: Новый миропорядок сопровождается сильной турбулентностью

    Другие страны
    11:18

    Алкис Дракинос: Средний коридор формирует новую торговую экосистему между Европой и Азией

    Инфраструктура
    Лента новостей