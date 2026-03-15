В регионах выпал снег, идут дожди - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА
Экология
- 15 марта, 2026
- 12:29
По состоянию на 12:00 15 марта в некоторых районах страны наблюдаются осадки, в горных территориях идет снег.
Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, высота снежного покрова составляет: в Кяльбаджаре - 8 см, в Лачине и Губадлы - 6 см, в Шахдаге - 5 см, в Шуше - 3 см, в Шеки (Кишчай) - 1 см.
Количество выпавших осадков составило: в Мингячевире, Садараке и Шаруре - 2 мм, в Евлахе, Агдаме, Нафталане, Барде, Тертере, Джульфе, Ордубаде, Нахчыване, Балакене, Загатале, Ханкенди, Ходжалы и Физули - 1 мм.
В Дашкесане, Гедебее, Гёйгёле, Загатале, Гахе (Сарыбаш), Шеки (Кишчай), Губе и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.
Последние новости
