Экс-президент Латвии: Новый миропорядок сопровождается сильной турбулентностью

Современный мировой порядок сегодня характеризуется большей турбулентностью, чем в период после Второй мировой войны.

Как сообщает Report, об этом заявила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, экс-президент Латвии Вайра Вике‑Фрейберга на открытии параллельного мероприятия на тему "Реагирование на глобальную турбулентность", прошедшего в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

В своем выступлении она отметила, что современный мир сталкивается с целым рядом взаимосвязанных вызовов - от геополитической напряженности и экономической нестабильности до климатических угроз и технологических трансформаций.

По словам Вике-Фрейберги, представление о том, что мир когда-то был полностью стабильным, во многом является иллюзией.

"Почему мир не был турбулентным? Я думаю, что волны просто были выше или ниже. Ветер временами усиливается. Но в целом, если посмотреть на историю человечества, мы не увидим длительных периодов мира и спокойствия. На самом деле период после Второй мировой войны был одним из редких моментов, когда казалось, что мир стабилизировался. Деколонизация бывших империй сопровождалось меньшим насилием, хотя, конечно, война в Алжире была длительной и кровопролитной войной. Влияние ученых, мыслителей и влиятельных лиц того времени, я думаю, ощущалось достаточно сильно", - сказала она.