Алкис Дракинос: Средний коридор формирует новую торговую экосистему между Европой и Азией

Выгоду от развития торговли по Среднему коридору получает не только Центральная Азия, но и Европа.

Как сообщает Report, об этом заявил региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу Алкис Дракинос на бизнес-саммите Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона в Баку.

По его словам, растущие потребности в торговле, энергетике и инфраструктуре создают устойчивый спрос на развитие Среднего коридора, независимо от конъюнктурных изменений на мировых рынках.

"В Центральной Азии наблюдается демографический бум. Общества там очень молодые. Экономики производят больше, и потребности также растут. При этом выгоду от торговли получает не только Европа. Страны Европейского союза не только закупают ресурсы, такие как энергия, но и продают свою продукцию быстрорастущему населению региона.

Таким образом, формируется устойчивая тенденция - объемы торговли увеличиваются, и в долгосрочной перспективе развитие этого маршрута будет полностью оправдано", - заявил А.Дракинос.

По его мнению, для участников рынка, у которых есть выбор, гораздо лучше не зависеть от одного маршрута или одной логистической возможности: "Когда существует целая экосистема транспортных вариантов, это и является настоящим источником устойчивости".