Главный тренер женской сборной Люксембурга по футболу уволен за непристойные сообщения

Главный тренер женской сборной Люксембурга по футболу Даниэл Сантуш освобожден от должности из-за непристойных сообщений.

Как сообщает Report, об этом распространила информацию пресс-служба Федерации футбола Люксембурга.

Сообщается, что тренер обвиняется в отправке нескольким футболисткам национальной команды сообщений непристойного содержания, а некоторые игроки пожаловались на его поведение.

В заявлении федерации подчеркивается, что подобное поведение противоречит этическим ценностям и принципам взаимного уважения. Отмечено, что сразу после получения информации об обвинениях были незамедлительно приняты меры для защиты футболисток и обеспечения целостности спортивной среды. Собранные доказательства и утрата доверия игроков к тренеру сделали дальнейшее сотрудничество невозможным.

44-летний Сантуш возглавлял женскую сборную Люксембурга с августа 2020 года. Под его руководством команда не смогла квалифицироваться ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы.