Азербайджанская нефть подешевела почти на $6

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $5,55 или 4,68% - до $113,01.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $116,55.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $5,11 или 4,48% - до $108,93 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год экспортная цена на нефть заложена на уровне $65.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.