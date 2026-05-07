    WSJ: Саудовская Аравия и Кувейт восстановили доступ американских военных к своим базам

    Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование американскими военными их баз и воздушного пространства, которые были введены после начала американской операции по открытию Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и Саудовской Аравии.

    Эти решения открывают для США возможность возобновить "Проект Свобода" (Project Freedom) в ближайшие дни, отмечает издание.

    По словам американских чиновников, администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить операцию по сопровождению коммерческих судов с помощью военно-морской и воздушной поддержки, которая была приостановлена на этой неделе. Пока неясно, когда это может произойти, хотя представители Пентагона заявляли, что это может случиться уже на этой неделе.

    По информации издания,Трамп приостановил Project Freedom во вторник вечером после телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который выразил обеспокоенность эскалацией. При этом сам президент США позднее заявил в соцсетях, что согласился поставить инициативу на паузу спустя 36 часов после ее начала по просьбе Пакистана и ряда других стран.

    WSJ: Səudiyyə Ərəbistanı və Küveyt öz bazalarına ABŞ hərbçilərinin girişini bərpa edib

