Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

    Финансы
    • 07 мая, 2026
    • 23:01
    Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

    Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Аль-Джасиром.

    Как сообщили Report в Минфине, на встрече были обсуждены текущее сотрудничество между Азербайджаном и ИБР, ход реализации действующих проектов и перспективные направления сотрудничества.

    С. Бабаев отметил, что сотрудничество с ИБР играет важную роль в социально-экономическом развитии Азербайджана. Было подчеркнуто, что 51-е ежегодное заседание Совета управляющих Группы Банка, которое пройдет в Баку 16–19 июня, станет значимой платформой для выведения сотрудничества на новый этап. Было констатировано, что на сегодня ИБР выделил более 1 млрд долларов США на 19 проектов в стране под госгарантии.

    Коснувшись работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, С. Бабаев отметил, что реализуемый в рамках сотрудничества проект "Реконструкция Карабахского ирригационного канала" играет важную роль в возрождении региона, его социально-экономическом развитии и обеспечении продовольственной безопасности. Вместе с тем внимание было акцентировано на том, что обновление масштабной ирригационной инфраструктуры в рамках этого проекта внесет существенный вклад в развитие сельского хозяйства в регионах, эффективное управление водными ресурсами и повышение продуктивности.

    М. Аль-Джасир, в свою очередь, выразил удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и заявил о готовности ИБР продолжать поддержку финансирования социально-экономических проектов. В этом контексте была подчеркнута важность расширения возможностей сотрудничества в области водного хозяйства и мелиорации, развития транспортной инфраструктуры и железнодорожных проектов.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам содействия обмену знаниями и опытом в рамках Программы технического сотрудничества, расширения технической помощи и совместных инициатив в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровой трансформации.

    Исламский банк развития (ИБР) Министерство финансов Азербайджана Сахиль Бабаев Мухаммед Сулейман Аль-Джасир
    Фото
    Azərbaycan ilə İslam İnkişaf Bankı arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Фото
    Azerbaijan, Islamic Development Bank discuss expanding cooperation

    Последние новости

    23:42

    Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов при невыполнении условий торговой сделки

    Другие страны
    23:32

    Tasnim: В иранском порту Бендер-Аббас и на острове Кешм произошли взрывы

    В регионе
    23:12

    В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человека

    Другие страны
    23:01
    Фото

    Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

    Финансы
    22:48

    Арагчи раскритиковал внесенный в Совбез ООН проект резолюции по Ормузскому проливу

    В регионе
    22:35

    Трамп и Лула да Силва обсудили торговые вопросы

    Другие страны
    22:20

    WSJ: Саудовская Аравия и Кувейт восстановили доступ американских военных к своим базам

    Другие страны
    22:09

    Эрдоган привержен решению палестинского вопроса на основе принципа двух государств

    В регионе
    21:57

    Опрос: 83% граждан ФРГ недовольны деятельностью канцлера Мерца

    Другие страны
    Лента новостей