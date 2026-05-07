Обсуждено расширение сотрудничества между Азербайджаном и Исламским банком развития

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев встретился с находящейся в стране с визитом делегацией во главе с председателем Группы Исламского банка развития (ИБР) Мухаммедом Аль-Джасиром.

Как сообщили Report в Минфине, на встрече были обсуждены текущее сотрудничество между Азербайджаном и ИБР, ход реализации действующих проектов и перспективные направления сотрудничества.

С. Бабаев отметил, что сотрудничество с ИБР играет важную роль в социально-экономическом развитии Азербайджана. Было подчеркнуто, что 51-е ежегодное заседание Совета управляющих Группы Банка, которое пройдет в Баку 16–19 июня, станет значимой платформой для выведения сотрудничества на новый этап. Было констатировано, что на сегодня ИБР выделил более 1 млрд долларов США на 19 проектов в стране под госгарантии.

Коснувшись работ по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, С. Бабаев отметил, что реализуемый в рамках сотрудничества проект "Реконструкция Карабахского ирригационного канала" играет важную роль в возрождении региона, его социально-экономическом развитии и обеспечении продовольственной безопасности. Вместе с тем внимание было акцентировано на том, что обновление масштабной ирригационной инфраструктуры в рамках этого проекта внесет существенный вклад в развитие сельского хозяйства в регионах, эффективное управление водными ресурсами и повышение продуктивности.

М. Аль-Джасир, в свою очередь, выразил удовлетворение развитием сотрудничества с Азербайджаном и заявил о готовности ИБР продолжать поддержку финансирования социально-экономических проектов. В этом контексте была подчеркнута важность расширения возможностей сотрудничества в области водного хозяйства и мелиорации, развития транспортной инфраструктуры и железнодорожных проектов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам содействия обмену знаниями и опытом в рамках Программы технического сотрудничества, расширения технической помощи и совместных инициатив в сферах сельского хозяйства, управления водными ресурсами и цифровой трансформации.