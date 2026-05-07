Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трамп и Лула да Силва обсудили торговые вопросы

    Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Лула да Силва провели встречу в Белом доме в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом Трамп сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

    "Только что завершилась моя встреча с Луисом Инасиу Лулой да Силвой, очень энергичным президентом Бразилии. Мы обсудили множество тем, включая торговлю и, в частности, тарифы. Встреча прошла очень хорошо. Наши представители планируют встретиться для обсуждения некоторых ключевых вопросов. В ближайшие месяцы, по мере необходимости, будут запланированы дополнительные встречи", - написал он.

    Ранее сообщалось, что встреча двух лидеров должна была пройти в открытом формате, а затем тет-а-тет. Однако, по данным ABC, переговоры Трампа и Лулы да Силвы прошли в закрытом от прессы формате по личной просьбе бразильского президента.

    Дональд Трамп Луис Инасиу Лула да Силва Бразилия Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp və Lula da Silva ticarət məsələlərini müzakirə ediblər

