В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человека
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 23:12
В результате перестрелки между силами безопасности и боевиками в районе Баджаур пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли двое детей, еще четыре человека получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на официальные источники.
"Столкновение в районе Вара-Мамунд произошло в четверг вечером, когда Силы безопасности проводили операцию по поиску предполагаемых боевиков в этом районе. Под огонь попали жители района Малакана-Дама-Дола", - говорится в сообщении.
Отмечается, что раненые были доставлены в районную больницу в Харе для оказания медицинской помощи. В медучреждении сообщили, что состояние посрадавших удовлетворительное.
