В Пакистане при вооруженном столкновении полиции и боевиков погибли два человека

В результате перестрелки между силами безопасности и боевиками в районе Баджаур пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли двое детей, еще четыре человека получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на официальные источники.

"Столкновение в районе Вара-Мамунд произошло в четверг вечером, когда Силы безопасности проводили операцию по поиску предполагаемых боевиков в этом районе. Под огонь попали жители района Малакана-Дама-Дола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые были доставлены в районную больницу в Харе для оказания медицинской помощи. В медучреждении сообщили, что состояние посрадавших удовлетворительное.