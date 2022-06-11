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Азербайджанская нефть подешевела более чем на два доллара

Азербайджанская нефть подешевела более чем на два доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,22 доллара США или 1,7%, до 128,93 доллара.
Энергетика
11 июня 2022 г. 09:48
Азербайджанская нефть подешевела более чем на два доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,22 доллара США или 1,7%, до 128,93 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent стоили 122,01 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil prices falling
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti 2 dollardan çox ucuzlaşıb

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